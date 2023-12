Feuerwehr setzt Hydraulikspreizer ein Mercedes-Benz steht in Goch in Flammen

(RP) Am vergangenen Mittwochvormittag ist ein Mercedes im Gocher Ortsteil Kessel aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Auf der Straße Steinacker brannte das Fahrzeug bereits lichterloh, als die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr eintrafen. Um an den Motorraum zu gelangen, setzten die Feuerwehrleute auch einen Hydraulikspreizer ein. Das Fahrzeug brannte aus und musste geborgen werden. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.