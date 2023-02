700 Wohneinheiten laut Studie zu Hüdderath in Kevelaer Die Angst vor der „Trabantenstadt“

Es wäre ein Riesengebiet, fast ein ganz neuer Stadtteil in Kevelaer. Hüderrath würde dieser Stadtteil vermutlich heißen wegen der gleichnamigen Kiesseen in direkter Nähe. Es geht um Flächen entlang der B9 ab der Lindenstraße. Auf der westlichen Seite (Richtung Bahn) geht es nur um ein vergleichsweise kleines Areal, richtig viel Platz wäre auf der anderen Seite der Bundesstraße. Bis zu 700 Wohneinheiten könnten insgesamt entstehen. So zumindest hat es das Büro Post Welters und Partner in einer Machbarkeitsstudie ermittelt, die im Ausschuss bereits für heftige Debatten sorgte.