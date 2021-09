Joseph Rheinfelder wird 90 : Wie ein Kempener das Jodeln lernte

Kempen Als Sechsjähriger kam Joseph Rheinfelder ins Allgäu, wo er mit der Gesangstechnik des Jodelns vertraut gemacht wurde. Noch heute jodelt der Niederrheiner gern. Sogar eine Schallplatte ist mit seinen Darbietungen erschienen.

Joseph Rheinfelder wird am Mittwoch, 15. September, 90 Jahre alt. Der Jubilar ist einigen in der Region noch als „der Königsjodler“ benannt. Sogar eine Schallplatte ist mit seinen Darbietungen erschienen. Und auch heute gibt er beim Telefonat Kostproben seiner immer noch sicheren Sangeskunst.

Die etwas exotisch anmutende Kombination von niederrheinischer Herkunft und der für den Alpenraum typischen Gesänge ist in seiner Biografie begründet. In den 1930er-Jahren kam er als damals Sechsjähriger von der Peterstraße in Kempen im Rahmen der „Kinderlandverschickung“ in das Allgäu in die Nähe von Kempten. Dort blieb er acht Jahre lang, wuchs auf einem Bauernhof auf. Als „schönste Jugendzeit“ hat er sie in Erinnerung.