Online-Livestream : Nacht der Bibliotheken präsentiert den Boogie-Woogie im Netz

Jörg Hegemann aus Witten sorgt für die Livemusik in der Livestream-Ausgabe der Nacht der Bibliotheken. Foto: Moers Marketing

Kempen Die Nacht der Bibliotheken kommt wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr per Livestream zu den Anhängern dieses speziellen Angebots.

Die Kempener Stadtbibliothek verbindet in diesem Jahr am Freitag, 19. März, – mit Unterstützung des Phono- und Radio-Museums Dormagen – Musik und Historie. Museumsbetreiber Volkmar Hess präsentiert Musik von der Schallplatte, für die Livemusik sorgt Boogie-Woogie-Pianist Jörg Hegemann aus Witten .

Mitswingen, Mitwippen, Mitklatschen – das soll nach Vorstellung der Veranstalter ganz von allein passieren, sobald Boogie-Meister Hegemann in die Tasten greift. Boogie-Woogie spiegelt ursprünglich einen Solo-Klavierstil wider, der seine Wurzeln im Barrelhouse-Piano findet. Die ersten Boogie-Woogies gab es wohl Anfang des 20. Jahrhunderts und wurde so erfolgreich, dass er auch bei Gitarristen, Bands und Orchestern sein Zuhause fand. In der Akkordfolge lassen sich ähnliche Strukturen wie im Blues finden.