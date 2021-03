Rangelei in Kempen : Polizei sucht Zeugin

Symbolfoto Foto: dpa/Monika Skolimowska

Kempen Die Polizei sucht eine Zeugin einer Rangelei am Dienstag, 10. März. Auf der Rabenstraße in Kempen wurde gegen 16.30 Uhr eine 54-jährige Kempenerin von einem etwa 60-Jährigen beleidigt und gegen das Auto geschubst, in das sie gerade einsteigen wollte.

Der Mann hielt vorher hupend neben dem Auto der 54-Jährigen und stieg dann aus. Eine etwa 40-jährige Frau mit schulterlangen Haaren, die an einem anderem Auto stand, kam der Frau zur Hilfe. Der Mann stieg daraufhin wieder in sein Auto und fuhr weg. Die Polizei ermittelt nun und sucht die zu Hilfe geeilte Dame als Zeugin. Erreichbar ist die Polizei unter Tel. 02162 3770.

(RP)