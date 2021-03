Corona im Kreis Viersen : Fast 3000 Astrazeneca-Impfungen im Kreis Viersen abgesagt

Kreis Viersen Nach dem vorläufigen Impfstopp hat der Kreis Viersen fast 3000 Impftermine für Impfungen mit dem Wirkstoff von Astrazeneca abgesagt.

Deshalb werden nun aber kaum Impfdosen weggeschütttet: Wie der Kreis am Dienstag mitteilte, mussten bislang nur fünf Dosen des Astrazenca-Impfstoffs entsorgt werden. Dabei habe es sich um die bereits aufbereiteten und aufgezogenen Spritzen gehandelt, die für die Menschen vorgesehen waren, die unmittelbar vor dem Impfzentrum standen. Als die Impfungen abgesagt wurden, habe es Tränen vor dem Impfzentrum gegeben, berichtete Arndt Berson, Vorsitzender der Kreisstelle der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein und Leiter der Impfkampagne im Kreis Viersen, am Dienstag.

Wie der Kreis mitteilte, bereiten die Mitarbeiter des Impfzentrums den Impfstoff möglichst kurzfristig auf, um ein Verfallen der Dosen bei Terminabsagen zu vermeiden. Deshalb war am Montag ein Großteil der Astrazeneca-Fläschchen noch verschlossen. Insgesamt lagern im Impfzentrum des Kreises Fläschchen mit 970 Dosen des Impfstoffs von Astrazeneca. Diese sind bis Ende Juni haltbar. Dieser Impfstoff war für die geplanten Impfungen am Montag, Dienstag und in den kommenden Tagen vorgesehen. Weitere Bestellungen wären kurzfristig geliefert worden, erreichen das Impfzentrum jetzt aber vorerst nicht. „Wir bedauern die Auswirkungen des Impfstopps auf die Impfkampagne auch im Kreis Viersen“, sagte Landrat Andreas Coenen (CDU). Geplant war, bis zu vier weitere Impfstraßen im Impfzentrum an der Heesstraße in Dülken einzurichten, um die Zahl der täglichen Impfungen von 400 auf 1200 erhöhen zu können. Selbst wenn das jetzt nicht sofort umsetzbar sei, werde man sich vorbereiten, erklärte der Landrat: „Wir wollen sofort startklar sein, wenn wieder mehr Impfstoff zur Verfügung steht.“