Aktion in Kempen-St. Hubert : Antonius-Schützen suchen neuen Kendelkönig

St. Hubert In Kempen-St. Hubert treffen sich am Wochenende Schützen zum Vogelschießen. Auch für Zuschauer gibt es Programm mit Hüpfburg und Laserschießen.

Zunächst treffen sich die aktiven Mitglieder der Bruderschaft am Samstag, 18. September, um 13 Uhr bei Heisters, Zum grünen Zweig. In „Räuberzivil“ gehe es dann unter Musikbegleitung weiter zum König, kündigt die Bruderschaft an. Der Marsch endet am Festplatz beim Bürgerhaus in Voesch, wo der Vogelschuss um 15 Uhr beginnt. Der neue König soll am Abend beim Krönungsball ab 19 Uhr gefeiert werden, für Stimmung sorgt dort DJ Olaf.