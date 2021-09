Für Besucher gilt die 3G-Regelung : Erntedank-Gottesdienst am Sonntag an der Dorenburg

Grefrath Das Niederrheinische Freilichtmuseum in Grefrath lädt für den 19. September zum ökumenischen Erntedank-Gottesdienst ein. Was Besucher beachten müssen.

Im Niederrheinischen Freilichtmuseum des Kreises Viersen in Grefrath, Am Freilichtmuseum 1, findet am Sonntag, 19. September, ein ökumenischer Erntedank-Gottesdienst statt. Beginn ist um 10.30 Uhr auf der Festwiese an der Dorenburg. Grußworte sprechen nach dem Gottesdienst der Landrat des Kreises Viersen, Andreas Coenen (CDU), und Paul-Christian Küskens, Vorsitzender der Kreisbauernschaft Krefeld-Viersen.

Wer den Gottesdienst besuchen möchte, muss sich vorab nicht anmelden. Voraussetzung für die Teilnahme ist nur der 3G-Nachweis, also ob man genesen, geimpft oder getestet ist. Der Corona-Schnelltest darf nicht älter als 48 Stunden sein. Schulpflichtige Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre gelten aufgrund ihrer Teilnahme an verbindlichen Schultestungen als getestet. Kinder bis zum Schuleintritt sind getesteten Personen gleichgestellt. In den historischen Häusern, den Ausstellungen und Toilettenanlagen sowie auf der Festwiese gilt Maskenpflicht.

Der Bauernmarkt zum Erntedankfest, der vom Museum in Zusammenarbeit mit der Kreisbauernschaft, den Ortslandwirten und den Landfrauen veranstaltet wird, fällt in diesem Jahr erneut aus. An diesem Tag gilt im Museum „Pay what you want – zahle was Du willst“. Die Besucher bestimmen selbst, wie viel Eintrittsgeld ihnen der Museumsbesuch wert ist. Dazu stehen in den Eingangsbereichen Geldboxen bereit.