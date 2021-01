Nachfolger von Norbert Wans : Arno Wefers ist neuer „Dorfsheriff“ in Kempen

Kempen Seit Beginn des Jahres ist ein neuer „Dorfsheriff“ in Kempen unterwegs. Polizeihauptkommissar Arno Wefers freut sich über die Einarbeitungszeit mit seinem Kollegen Norbert Wans, ebenfalls Polizeihauptkommissar, der demnächst pensioniert wird und seinem Nachfolger als Bezirksdienstbeamter für Kempen schon einmal die Menschen und die neuen Aufgaben zeigen wird.

Seit 38 Jahren ist Arno Wefers Polizeibeamter. Nach seiner Ausbildung in Wuppertal hat er zunächst zwei Jahre lang bei der Einsatzhundertschaft in Bochum und anschließend fünf Jahre in Düsseldorf beim Objektschutz und Wach-Wechseldienst seinen Dienst versehen. 1992 wechselte er auf seinen Wunsch hin zur Polizeiwache Kempen, wo er seitdem im Wach-Wechseldienst tätig ist. Sein Bezirk als neuer Dorfsheriff ist ihm also mehr als vertraut. Im täglichen Dienst hat er die ganze Bandbreite des polizeilichen Einsatzgeschehens kennengelernt und sich auch gute Ortskenntnisse angeeignet.