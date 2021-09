Nach dem Fehlstart : Martin Schymainski warnt Pinguine vor Abwärtsspirale

Der Krefelder Martin Schymainski im Zweikampf mit dem Düsseldorfer Brett Olson; rechts Alexander Weiss. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Nach den beiden Niederlagen zum Saisonauftakt stehen die Pinguine gegen die Kölner Haie bereits unter Druck. Sportdirektor Sergey Saveljev stellt sich schützend vor die Torhüter und sieht keinen Grund zur Panik.

Nach den ersten beiden Spieltagen in der Deutschen Eishockey-Liga leuchtet die rote Laterne an der Westparkstraße. Die Pinguine gingen sowohl im Heimspiel gegen die DEG (4:6) als auch beim Deutschen Vizemeister Wolfsburg (3:6) mit einer Niederlage vom Eis. Was dabei auffällt, ist, dass die Krefelder in beiden Spielen insgesamt ein Dutzend Tore kassierten und davon in jeder Partie auch wieder einen Gegentreffer in numerischer Überzahl.

Während einige Experten bereits vor der Saison befürchtet hatten, dass die Pinguine auf der Torhüterposition nicht optimal besetzt sind, scheint sich das nun zu bestätigen. Sergey Saveljev, in seiner Dreifachfunktion als Geschäftsführer, Sportdirektor und Torwarttrainer, sieht das aber völlig anders und nimmt seine Keeper aus der Schusslinie. „Nikita Quapp hat seine Sache am Freitag gut gemacht. Wir haben den Torwart gewechselt, um der Mannschaft einen neuen Schub zu geben. Sergei Belov ist auch nicht der Schuldige für die weiteren Gegentore und für die Gegentreffer in Wolfsburg.“

info Jetzt gegen Köln, Mannheim und Iserlohn Am kommenden Wochenende haben die Pinguine nur ein Spiel: Freitag daheim gegen Köln. Danach treten sie am Dienstag in Mannheim an und erwarten am Donnerstag die Iserlohn Roosters (alle 19.30 Uhr).

Saveljev sieht die Gründe für die Gegentorflut woanders. „In der defensiven Zone haben wir nicht optimal gespielt. Wir haben zu viele Nachschüsse zugelassen und auch zu viele Zweikämpfe verloren.“ Mit dem Trainerteam hat sich Saveljev auf der Rückfahrt aus Wolfsburg noch mal beide Spiele auf Video angesehen. „Insgesamt haben wir auch zu oft die Scheibe zu leicht an unsere Gegner weitergegeben. Wir müssen länger den Puck in den eigenen Reihen halten, denn für unser Spiel brauchen wir mehr Scheibenkontrolle.“

Der Multifunktionär sieht aber derzeit überhaupt keinen Grund zur Panik. „Es ist natürlich schade, dass wir beide Spiele verloren haben, aber wir haben nach zwei Partien bereits sieben Treffer erzielt. Unsere jungen Spieler haben gut gespielt und übernehmen auch schon Verantwortung. Man darf auch nicht vergessen, das Wolfsburg am Sonntag sehr gut gespielt hat und uns am Wochenende in Laurin Braun und Alexander Bergström zwei wichtige Spieler gefehlt haben.“

Mit dem Zuschauerzuspruch und der Unterstützung durch die Fans war Saveljev zufrieden: „Das war für viele von uns ein besonderer Tag, vor der schwarz-gelben Wand zu spielen. Die Unterstützung war auf hohem Niveau.“ Bleibt zu hoffen, dass sich auch das spielerische Niveau schnellstens verbessert. „Wir müssen mehr Zweikämpfe gewinnen, das bringt uns dann nach vorne. Es ist zu früh, uns bereits jetzt ans Kreuz zu nageln“, sagt Saveljev.

Kapitän Martin Schymainski lobte die Zuschauer beim Heimspiel gegen die DEG: „Das war eine großartige Stimmung, schade, dass wir verloren haben.“ Danach blickte er auf die Gründe für die Niederlagen: „In der Defensive haben wir zu viele Fehler gemacht und wir hatten zu viele Puckverluste. Stürmer, Verteidiger und Torwart haben nicht ihre beste Leistung gebracht. Zweimal sechs Gegentore sind einfach zu viel, das hatten wir uns ganz anders vorgestellt.“