In eigener Sache : Birgitta Ronge leitet die Redaktion Kempen

Birgitta Ronge Foto: Knappe, Jörg (knap)

Kempen Stabwechsel in der Redaktion Kempen der Rheinischen Post: Zum 1. Februar hat Birgitta Ronge die Leitung der Redaktion übernommen. Die neue verantwortliche Redakteurin, mit der Region bestens vertraut, sieht den Schwerpunkt ihrer Aufgabe in der Begleitung des vielfältigen lokalen Geschehens in den Städten und Gemeinden des Verbreitungsgebietes.

Sie wird sich als Autorin insbesondere der Kommunalpolitik, der lokalen Wirtschaft und dem Vereinsleben widmen. Birgitta Ronge möchte Anwältin der Bürger sein. Die erfahrene Redakteurin, zuletzt in koordinierender Funktion am Regio-Desk in Neuss für die Mediengruppe tätig, folgt auf Andreas Reiners, der die Rheinische Post zum Jahresende in Richtung Ruhestand verlassen hat.

(RP)