OGS in Kempen : Kreative Ferien-Angebote in den Ganztagsschulen

Eine Ausnahme bildet die Astrid-Lindgen-Schule, die eine zweiwöchige Betreuung anbietet (Archivfoto). Foto: Kaiser, Wolfgang (wka)

Kempen Die Betreuung im Rahmen des Offenen Ganztages in den Osterferien findet je nach Schule in der ersten oder zweiten Ferienwoche statt.

Die OGS-Betreuung in den Osterferien wird an den Offenen Ganztagsschulen in Kempen standortspezifisch angeboten. Für die OGS-Kinder der Regenbogenschule und der Grundschule Tönisberg erfolgt die Betreuung in der ersten Ferienwoche. In der zweiten Ferienwoche können die Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsgrundschule St. Hubert die Ferienbetreuung besuchen. Eine schulübergreifende Durchmischung sei zum jetzigen Zeitpunkt wegen der Pandemie nicht vertretbar, teilt die Stadt Kempen mit. An der Astrid-Lindgren-Grundschule wird vom Träger SKF in beiden Ferienwochen eine Osterferienbetreuung angeboten.

An allen Offenen Ganztagsschulen in der Stadt Kempen werden für die Kinder kreative Angebote vorgehalten. So lautet beispielsweise das Motto der Regenbogenschule in dieser Osterferienbetreuung „Mit dem Fahrrad durch den Frühling“. Die Eltern werden über das Anmeldeverfahren in einem Elternbrief informiert. Die Online-Anmeldung ist vom 1. bis 12. März möglich.

Auch in den Osterferien gelten die aktuell vorgegebenen Hygieneschutzmaßnahmen des Landes NRW. Die Kinder werden zu Beginn der Ferien mit allen geltenden Hygieneregeln vertraut gemacht. Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht weiterhin. Für die Teilnahme an der Osterferienbetreuung ist es zudem erforderlich, dass das Kind keine Krankheitssymptome aufweist und nicht wissentlich in Kontakt zu infizierten Personen steht, es sei denn, dass seit dem Kontakt mit infizierten Personen 14 Tage vergangen sind und das Kind keine Krankheitssymptome aufweist.

