Kempen : Pfauen sind die Glücksbringer vom Gutshof

Foto: Norbert Prümen (nop) 5 Bilder Zwölf Pfaue leben auf dem Gut Heimendahl in Kempen.

Kempen Auf Gut Heimendahl in Kempen fühlen sich Pfauen wohl. Seit Jahrzehnten gehören die Hühnervögel zum Bild der weitläufigen Hofanlage dazu. Inzwischen ist die Gruppe auf zwölf Tiere angewachsen.

Sie fallen sofort ins Auge. Das leuchtende Blau, das im Sonnenlicht changiert, und die lange Schleppe, die auch im zusammengefalteten Zustand ein imposanter Anblick ist, ziehen die Blicke der Besucher an. Gemächlich wandert die Gruppe von zwölf Pfauen über den Hof von Gut Heimendahl in Kempen-Unterweiden. Die neugierigen Blicke der Menschen, die über den Platz zum Hofladen gehen wollen, stattdessen aber erst einmal stehen bleiben und den Anblick der edlen Tiere genießen, stören sie nicht. „Sie lassen sich zwar nicht anfassen, aber dennoch halten sie sich gerne in der Nähe von Menschen auf. Die Hofstelle ist ihr Lebensmittelpunkt“, sagt Hannes von Heimendahl, der gerade mit seinen Hunden den Hof quert. Die Jagdhunde interessieren sich dabei nicht im Geringsten für die Hühnervögel. „Sie wissen, dass sie zum Hof gehören und nicht gejagt werden dürfen“, erklärt der Gutsherr das Verhalten seiner Hunde.

Pfauen haben schon immer zu der Hofanlage gehört, wobei kein Mitglied der Familie von Heimendahl weiß, wie die ersten Tiere, deren ursprüngliche Heimat Indien und Sri Lanka ist, nach Kempen gekommen sind. Wenn von Heimendahl an seine Kindheit zurückdenkt, dann kann er sich daran erinnern, wie sein Vater in der sommerlichen Dämmerung, wenn die Tiere schon in den Bäumen saßen, den Schrei der Pfauen imitierte und der Hahn antwortete. Ein wenig gruselig sei es indes schon gewesen, wenn der ungewöhnliche Schrei der Pfauen durch das Dunkel schallte. „Damals wurden die Traktoren zur Mittagspause noch alle in den Hof gefahren. Ich weiß noch, dass die Pfauen sich gerne auf die warme Motorhaube gesetzt haben“, erzählt von Heimendahl.

Info Hoffest mit Schafschur ist Mitte Mai Hoffest: Die nächste große Veranstaltung auf Gut Heimendahl, Haus Bockdorf in Kempen, Krefelder Weg, ist das große Hoffest am 18. und 19. Mai. Dann steht die jährliche Schafschur an. Dazu kommt ein großer Markt rund um das Handwerk mit Musik und weiteren Attraktionen für Erwachsene sowie Kinder. Öffnungszeiten: Hofladen und -café sind jeweils montags bis samstags geöffnet, wobei jeden Samstag von 11 bis 15 Uhr eine deftige Suppen angeboten wird. Parkplätze: Parkplätze gibt es auf dem Gelände am Krefelder Weg in ausreichender Zahl. Auch per Fahrrad ist Gut Heimendahl aus Kempen und dem Umland gut zu erreichen. Internet: Weitere Infos gibt’s unter www.gut-heimendahl.de

Die Traktoren stehen zwar nicht mehr im Hof, aber bei Einbruch der Dunkelheit zieht es die Pfauen nach wie vor auf einen Baum. Schlafen ist aus Schutz vor Fressfeinden in luftiger Höhe angesagt. Auch wenn diese Vögel schlechte Flieger sind, schaffen sie es doch, in Höhen von bis zu 15 Metern die Nacht zu verbringen. „Es ist wirklich so, dass unsere Pfauen einen Stammbaum haben, in dem sie alle zusammen nächtigen. Ein Baum wird ein bis zwei Jahre genutzt, dann suchen sie sich einen neuen aus. Wobei alle Schlafplätze rund um den Hof liegen. Sie könnten auch in den Wald gehen. Das machen sie aber nicht“, berichtet von Heimendahl. Derzeit ist die Eiche neben dem Bärentor das Nachtquartier. „Sie leben hier völlig autark und frei. Wir füttern sie nicht. Die Tiere könnten jederzeit weggehen und sich einen anderen Ort suchen. Aber anscheinend gefällt es ihnen auf Gut Heimendahl“, meint Kastellan Andreas Cohrs. Besonders beliebt ist derzeit sein Balkon in der ersten Etage über dem Hofladen. Die dort vertrockneten Trauben scheinen den Pfauen zu schmecken. Sie fliegen gleich zu mehreren auf die Dachterrasse im ersten Stock und nehmen den Balkon in Besitz.

Die Gruppe umfasst zwölf Pfauen – vier Männchen mit ihrem prächtigen Gefieder und acht etwas unscheinbarere Weibchen. Sie brüten auf der Gutsanlage und ziehen dort ihre Jungen auf. „Wir bekommen gar nicht mit, wo sie brüten. Auf einmal ist ein Muttertier mit dem Nachwuchs unterwegs, was immer ein schöner Anblick ist“, sagt von Heimendahl. Pfauen gelten als Glücksbringer, und daher freut sich der Gutsbesitzer über die Anhänglichkeit dieser Hühnervögel. Und ab und zu kann es auch passieren, dass die Besucher von Gut Heimendahl das Glück haben und einen Pfau ein Rad schlagen sehen.