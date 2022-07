Erster Zuchterfolg in Deutschland : Duisburger Zoo zieht seltene Taubenart aus Indonesien auf

Im Zoo in Duisburg wurden drei junge Inselfruchttauben geboren. Es ist das erste Mal, dass die bedrohte Art aus Indonesien in Deutschland gezüchtet werden konnte. Monatelang unterstützten die Pfleger die Tiere beim Nestbau.

Erstmals in Deutschland hat der Duisburger Zoo mehrere Jungtiere der seltenen Inselfruchttaube aufgezogen, die in Freiheit auf verschiedenen Inseln Indonesiens lebt. Der Zoo sprach am Mittwoch in einer Mitteilung von einer „Sensation“. Die Erfahrungen des Zoos würden der gesamten Fachwelt zur Verfügung gestellt. Ziel sei es, auch andere Zoos bei der Aufzucht der Tiere zu unterstützen, um eine „gesunde Reservepopulation unter geschützten Bedingungen aufzubauen“.

Der Duisburger Zoo hatte 2020 ein neues Weibchen der selten gehaltenen Taubenart durch einen Tausch mit einem Zoo in Pilsen in Tschechien bekommen. Das männliche Tier lebte bereits seit 2017 in Duisburg. Revierleiter Alexander Nolte erinnert sich: „Immer wieder schleppte das Männchen Zweige heran und versuchte ein Nest zu bauen.“ Die Tiere hatten sich allerdings in der Asien-Voliere eine Brutstelle ausgesucht, welche nicht eben, sondern schräg war. „Das Nest fand daher keinen Halt“, so Nolte. Daraufhin installierte das Pfleger-Team über Monate hinweg zahlreiche Nisthilfen in der ganzen Voliere – ohne den gewünschten Effekt. „Immer wieder versuchten die Tiere an der schrägen und eigentlich ungeeigneten Stelle oberhalb der Pflegertür ihr Nest zu bauen“, sagt Nolte.