Naturschützer erstatten Anzeige : Vogelfänger legen illegale Fallen

Meerbusch Auf einer Brachfläche bei Bösinghoven wurden sogenannte Leimruten gefunden. Mit Hilfe dieser klebrigen Stöckchen in Futterpflanzen sollten vermutlich Stieglitze gefangen werden. Eine Naturschutzorganisation hat Anzeige erstattet.

Rund drei Dutzend der Leimruten hat ein Spaziergänger dem Komitee gemeldet. Diese sollen zum Lebendfang der Singvögel eingesetzt werden: Wenn die Tiere auf den Stöckchen landen, kleben sie fest und fallen zu Boden, wo sie sich kaum noch bewegen können und vom Vogelfänger nur noch eingesetzt werden müssen. „Diese Fangmethode ist hochgradig illegal und sollte auf jeden Fall polizeilich verfolgt werden“, sagt Julian Bähr, Wildvogelexperte beim Meerbuscher Nabu. Ihm ist die Fangmethode zwar bekannt, diese komme aber vor allem im Mittelmeerraum vor, wo viele Singvögel als Delikatesse gelten. Auch dort ist sie zwar in den meisten Ländern verboten, wird aber offenbar regelmäßig praktiziert. Von solchen Vogelfallen am Niederrhein haben weder Bähr, der für verschiedene Untersuchungen häufig mit Genehmigung im Gelände unterwegs ist, noch Andrea Blaum, Vorsitzende des Meerbuscher BUND, gehört.

Axel Hirschfeld, Sprecher des Komitee gegen den Vogelmord, geht davon aus, dass in Meerbusch gezielt Stieglitze für die Haltung und den Verkauf gefangen werden sollten. „Das ist kein Einzelfall, bundesweit gibt es jedes Jahr dutzende Fälle von illegalem Vogelfang. Leimruten sind dabei aber eine seltene Methode“, so Hirschfeld. Er betont, dass die Falle zwar dazu dient, die Vögel lebend zu fangen, für die Tiere jedoch trotzdem eine große Gefahr darstellen, weil sie hilflos auf dem Boden zurückbleiben. Nicht nur, dass sie sich beim Festkleben leicht verletzen können, sie sind dort auch vollkommen schutzlos gegen Räuber. Sollte der Vogelfänger seine Fallen nicht rechtzeitig kontrollieren und die gefangenen Tiere finden, könnten diese auch den Hungertod sterben. „Solche Brachflächen mit vielen Disteln sind eine ideale Umgebung für den Stieglitz, und an dieser Stelle gibt es sehr viele davon. Wir gehen also davon aus, dass der oder die Täter es gezielt auf diese Vogelart abgesehen hatten.“