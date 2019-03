Sitzung des Gemeinderats: Politik will Grefrather Bäder erhalten

Das Dorenburgbad in Grefrath muss modernisiert werden. Das wird viel Geld kosten. SPD und Grüne sprachen sich in den Haushaltsreden ausdrücklich für den Erhalt des Freibades aus. Foto: Kaiser, Wolfgang

Grefrath Der Gemeinderat hat den Haushalt 2019 einstimmig beschlossen. Auch die Bäder waren Thema im Rat.

Außerdem ging es noch um den Vorschlag von Ordnungsamtsleiter Norbert Franken, künftig bei Katastrophenfällen den Krisenstab in Grefrath mit Laptops und einem Notstromaggregat auszustatten. Die SPD sprach sich für einen Sperrvermerk der dafür benötigten Mittel von rund 34.000 Euro aus, da für den Katastrophenschutz in erster Linie der Kreis zuständig sei. SPD und FDP konnten sich aber nicht durchsetzen. Der Betrag von 34.000 Euro steht nun im Haushaltsplan.

Die Fraktionsvorsitzenden nutzten die Gelegenheit zu umfangreichen Haushaltsreden. Für die CDU nannte Wilma Hübecker die großen Investitionen, die in diesem Jahr unter anderem für den Kanalbau, die Erweiterung der Schule an der Dorenburg oder den Oedter Kindergarten anstünden. Auch in Zukunft gelte für die CDU der Grundsatz einer äußersten Haushaltsdisziplin, müsse die Konsolidierung weiter vorangetrieben werden. Die CDU will die Gemeindeverwaltung beauftragen, eine Prioritätenliste für Erhalt, Aus- und Neubau gemeindeeigener Straßen, Wege und Plätze zu erarbeiten.