Die beiden Spitzenensembles ChorWerk Ruhr und Concerto Köln bei einem früheren Auftritt in der Paterskirche. Nach dem Konzert mit den Schwestern Katia und Marielle Labèque an zwei Klavieren war die Johannes-Passion das zweite Sonderkonzert, das die Stiftung „Bürger für Klassik“ ermöglichte. Foto: Achim Hüskes

Kempen Chorwerk Ruhr und Concerto Köln führten Johann Sebastian Bachs „Johannespassion“ meisterlich auf. Das Sonderkonzert der Kempener Stiftung „Bürger für Klassik“ wurde in der Propsteikirche ausgerichtet.

Johann Sebastian Bach schrieb seine erste große Passion (nach dem Evangelisten Johannes) im Jahre 1724. Dieses Opus stellt den siegenden und nicht (wie in der Matthäuspassion) den leidenden Christus in den Mittelpunkt. Das rund zweistündige, kompakte Werk ist voller Dramatik, vor allem im Mittelteil, der den Prozess Jesu mit den aufgeheizten Einwürfen der Volksmenge ausführlich schildert. Hier könnte der manches Mal verwendete Begriff „Kirchenoper“ passen.

Dreh-und Angelpunkt einer Passionsaufführung ist der Evangelist, und für diesen umfangreichen Part hatten die Veranstalter mit dem aus Heilbronn stammenden Tilman Lichdi eine hervorragende Wahl getroffen. Es ist ein Segen, dass der Sänger seine schon weit fortgeschrittene Trompetenausbildung nicht länger verfolgte und stattdessen bei Prof. Charlotte Lehmann in Würzburg Gesang studierte. Lichdi weiß seinen tragfähigen, an Klangfarben reichen Tenor mit packender Intensität in differenzierten dynamischen Abstufungen einzusetzen – die Zuhörer hingen geradezu an seinen Lippen.