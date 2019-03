85. Geburtstag: Bernhard Krewet: Ein Pianist mit Liebe zum Gesang

Am Klavier ist Bernhard Krewet in seinem Element, die Musik war schon immer seine Welt. Foto: Wolfgang Kaiser

Grefrath Der Grefrather wird am Donnerstag 85 Jahre alt. Er erholt sich gern in der bayerischen Natur.

Dass Geld seine Welt ist, hat mit seiner beruflichen Tätigkeit als Bankbetriebswirt bei der Kreissparkasse Krefeld zu tun, bei der er 1953 seine erste Anstellung fand. 1965 wechselte Krewet zur Sparkasse Viersen, die einen Leiter für die betriebswirtschaftliche Abteilung suchte, und blieb dort bis zu seinem Renteneintritt 1997. Da er mit Geld umgehen konnte, vertraute man ihm in der Pfarre St. Laurentius 1969 auch die Rendantur an, die er 40 Jahre innehatte.

Als 1953 in seiner Pfarre die Kolpingsfamilie gegründet werden sollte, gehörte Krewet zu den ersten 13 Mitgliedern des Gesellenvereins. Bei Laienspielen und Karnevalsveranstaltungen zog es ihn auf die Grefrather Bühnen. Reisen zu Fuß und per Fahrrad führten ihn durch ganz Deutschland sowie in das benachbarte Ausland. Für Krewet war Bayern immer wieder das bevorzugte Reiseziel. Dort fand er Erholung, für sich und seine Familie. Krewet gehörte von 1970 bis 1994 der CDU-Fraktion des Gemeinderates an und wirkt auch heute noch in der CDU-Senioren-Union mit.