Kulturforum Franziskanerkloster: Windfang: Firma hat Auftrag zurückgegeben

Kempen Der Windabweiser am Eingang zum Kempener Kulturforum fehlt weiterhin. Kreuzgang wird fertiggestellt.

Es mutete vor zweieinhalb Jahren wie ein schlechter Witz an, als das städtische Hochbauamt mit der Idee an die Politik herantrat, am damals neuen Eingang zum Kempener Kulturforum Franziskanerkloster an der Burgstraße müsse ein Windabweiser installiert werden. Seitdem das neue Wohn- und Geschäftshaus „Klosterhof“ am ehemaligen Kloster steht, ergibt sich bei ungünstigen Windverhältnissen ein Problem mit der automatisch öffnenden Eingangstür. Die Technik quittiert zuweilen den Dienst, wenn der Wind zu stark bläst.