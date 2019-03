Großprojekt „Schulcampus Kempen“: Schulsanierung für 50 Millionen Euro

kempen Die Stadt Kempen hat bereits 2016 Experten mit der Begutachtung der weiterführenden Schulen beauftragt. Jetzt liegen erste belastbare Ergebnisse vor. In den vergangenen zwei Jahren ist sehr viel Zeit bei dem Projekt verloren worden.

Es ist viel Zeit verstrichen, ohne dass bislang Zählbares bei dem Großprojekt „Schulcampus Kempen“ herausgekommen ist. Bürgermeister Volker Rübo hat am Montagabend in der Sitzung des Kempener Bauausschusses Fehler eingeräumt. Bei einem der beiden beauftragten Planungsbüros hat sich die Stadt geirrt. Das Büro hat ein pädagogisches Konzept zur künftigen Entwicklung der weiterführenden Schulen der Stadt vorgelegt, das „einen extrem hohen zusätzlichen Flächenbedarf“ für die beiden Gymnasien und für die Gesamtschule enthielt. Ein zu Rate gezogener Schulexperte bestätigte der Stadt im Januar 2018: Das Programm war überdimensioniert. Von den Planern hat sich die Stadt getrennt und alles noch mal auf Anfang gestellt.

Das wird dann in ein Raumkonzept für jede Schule verfeinert. Dabei ist das erste Architekturbüro mit im Boot, das seit 2016 durchaus gute Arbeit abgeliefert hat. Sämtliche 14 Gebäude im Schulzentrum wurden begutachtet. Auch wenn man dabei nicht in die Tiefe gehen konnte, wissen die Experten aufgrund von Erfahrungswerten bei vergleichbaren Projekten nun, was die Sanierung der Gebäude ungefähr kosten wird. Sie beziffern sie – je nach Umbaustandard – auf bis zu 47 Millionen Euro. In dieser Summe sind die Kosten für die Außenanlagen (Schulhöfe und Grünflächen) nicht enthalten.