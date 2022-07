Ferienprogramm in St. Tönis : Heimische Tiere stehen in den Sommerferien im Mittelpunkt

St. Tönis Mit Ausflügen, Bastel- und Mal-Aktionen gehen die Sommerferien wie im Flug vorbei. Was die Kinder im JFZ St. Tönis in den ersten Wochen erlebten.

Dazu gab es keine abzupausende Vorlage, jedes Kind hat seinen eigenen persönlichen Turm mit Nest und Storch gestaltet. Das ist aber nur eine der vielen kreativen Aktionen, die das Sommerferienprogramm im JFZ beinhaltet. Insgesamt zwei Wochen stehen unter dem Titel „Heimische Tiere“, wobei pro Woche jeweils 30 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren teilnehmen. „Der Renner beim Basteln ist unsere Fuchs-Uhr“, berichten die beiden Einrichtungsleiterinnen Petra Schippers und Anette Wackers, die das Ferienangebot zusammen mit fünf weiteren Helfern begleiten. Die Teilnehmer stellten einen Fuchs aus Tonpapier her, in den ein Uhrwerk eingebaut wurde. „Meine Uhr hängt schon bei uns zuhause in der Küche“, erzählt Egzona. Jaleen hat sich gar nicht von ihrem persönlichen Uhrenkunstwerk trennen können und ihren Fuchs im Kinderzimmer aufgehangen. Neben Fuchs und Storch bastelten die Kinder zudem einem Marienkäfer-Anhänger und konstruierten einen allerliebsten Igel, der als Vase ein Reagenzglas trägt. Ein Highlight war auch das Bemalen der Porzellanschalen mit einem Rotkehlchen. Zudem wurden Enten, Schweine und Kühe auf Leinwand gebannt. Was nicht fehlen durfte, waren Ausflüge: Auf dem Programm standen eine Fahrt zum Museum für Naturkunde im Schloss Benrath mit Museumsrallye und eine weitere Tour zur Biologischen Station an den Krickenbecker Seen. Dort gab es eine jahreszeitliche Wanderung für Entdecker – inklusive Turmbesteigung im Wald. „Die beiden Ausflüge waren total toll“, schwärmt Wael. Die Ferientage vergingen wie im Flug und Langeweile gab es von 10 bis 17 Uhr im JFZ nicht.