Aktion mit Händlern in Kempen Werbering startet neue Kampagne

Das sei auch bei ihr so, sagt Gaby Siems, Inhaberin von Brooker Fashion am Studentenacker. Der örtliche Einzelhandel könne einen Service bieten, den man im Internet nicht bekomme, sagt Siems – auch wenn sie zugleich ihr Angebot bei Instagram und Facebook bewirbt: „Wir laufen und holen eine andere Größe, sehen, wenn die Hose zu kurz ist.“ Ihre Mitarbeiterinnen seien ebenso treu wie ihre Kundinnen, „wir sind seit 30 Jahren am Ort“, sagt Siems: „Da kennt man sich, und natürlich fragt man da: Wie geht es dir? Was machen die Kinder? Es sind schöne Momente, wenn man so ins Gespräch kommt und merkt, wie treu die Kunden sind.“