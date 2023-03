Fußball-Bezirksliga SC Schiefbahn ist weiter auf Talfahrt

Spitzenreiter Fortuna Dilkrath verlor erneut und es wird in der Gruppe 3 der Fußball-Bezirksliga immer spannender. Weiter auf Talfahrt sind die Schiefbahner. Aber auch Grefrath und Willich müssen wieder ganz nach unten blicken, wo Mönchengladbach für einen Paukenschlag sorgt. So wie in der Gruppe 4 die Tönisberger, die erneut einem Aufstiegsaspiranten trotzten.