Sicherheit in Kempen Neue Fahrzeuge für Feuerwehr und Rettungsdienst

Auch Feuerwehrfahrzeuge wurden gesegnet, darunter ein Rüstwagen, mit dem schweres Gerät etwa zu Unfallstellen gebracht wird, ein Gerätewagen Gefahrengut, der spezielle Geräte, Messtechnik und Schutzkleidung für Einsätze mit Gefahrenstoffen enthält, ein Mehrzweckfahrzeug, in dem durch einen Schwarz- und Weißbereich etwa verschmutzte Kleidung getrennt werden kann und das eine Standheizung hat, so dass es auch im Winter als Ort für einen kurzen Aufenthalt zum Aufwärmen genutzt werden kann, und zwei Mannschaftstransportwagen. Diese können mit bis zu acht Personen besetzt werden. Einen Wagen für den Mannschaftstransport erhält der Löschzug Kempen, ein Fahrzeug geht an die Löschgruppe Unterweiden.