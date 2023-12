Weihnachts-Aktion der Tafel Große Spendenbereitschaft für Bedürftige in Schwalmtal

„Es ist irre. Dieses Jahr haben so viele Leute hier Päckchen abgegeben. Geschenke für Kinder waren dabei. Bei Edeka konnten die Leute in der Filiale in Waldniel Lebensmittel abgeben. Vier große Kisten haben wir daher erhalten. Wir danken herzlich all den Bürgern, die dieses Jahr für die Menschen vor Ort gespendet haben“, sagte die Vorsitzende der Tafel Schwalmtal, Petra Spangenberg. Und das war noch längst nicht alles.