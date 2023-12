Horizonte-Kita in Kempen Kita Christ König verabschiedet Marianne Heußen

Im Namen des Kirchengemeindeverbandes dankte Gemeindereferent Andreas Bodenbenner der Leiterin: „Sie waren immer für alle Menschen da. Menschen, die immer da sind, sind Engel.“ Er überreichte Heußen zum Abschied einen „Engel der Kulturen“ – einen Holzkreis, aus dem die Symbole der drei großen Weltreligionen Judentum, Christentum und Islam ausgefräst sind, wodurch sich die Form eine Engels bildet. Heußen dankte mit einem Spruch, der sie seit Jahren begleite: „Es ist ein besonderes Geschenk, am richtigen Ort zu sein.“ Sie habe sich immer richtig gefühlt in der Kita Christ König und sei dankbar, dass sie dort ihre Ideen umsetzen konnte. Bereits am Morgen hatten die Kinder der Kita ihrer „Frau Heus’chen“ Rosen überreicht, „da habe ich schon die ein oder andere Träne verdrückt“, so Heußen.