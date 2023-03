Von privat für privat Fahrrad-Flohmarkt auf dem Buttermarkt am Samstag

Vor dem Start in die Radfahrsaison bieten die Stadt Kempen und der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) wieder einen Fahrrad-Flohmarkt an. „Nach der corona-bedingten Zwangspause der letzten Jahre freuen wir uns, dass unsere Gebrauchträdermärkte in Kempen und Krefeld wieder möglich sind“, so der ADFC. Die Veranstaltung in Kempen findet in diesem Jahr zum 21. Mal statt. Der Fahrrad-Flohmarkt findet am Samstag, 25. März, auf dem Buttermarkt in der Kempener Altstadt statt.