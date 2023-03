Angebot vor allem für Senioren „Älterwerden“ wählt neuen Vorsitzenden

Jürgen Hüren, Frührentner und vormals in der Krankenpflege im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie tätig, will nicht vom „frischen Wind“ sprechen, denn „Älterwerden“ ist in seinen Strukturen stabil aufgestellt. Eine aktive Altenarbeit zu gestalten, das war der initiative Wunsch von Grefrather Seniorinnen und Senioren im Jahr 1999. Damals hatte man sich an einer Projektstudie des Kreissozialamtes in Viersen beteiligt. Am 13. November 2000 wurde schließlich „Älterwerden“ gegründet. Dabei fußte die Basis des Vereins auf zwei tragenden Säulen. Einerseits ist eine Teilnahme an den Angeboten nicht mit einer Mitgliedschaft verbunden. Vereinsmitglieder sind lediglich die Sprecherinnen und Sprecher der einzelnen Gruppen. Zweitens ist die Teilnahme in den Gruppen für alle kostenfrei. „Und das ist auch heute noch so“, sagt Jürgen Hüren. Im Prinzip übernimmt der Verein „Älterwerden“ eine Aufgaben der Gemeinde Grefrath. Die sogenannte Altenhilfe ist im Sozialgesetzbuch XII, Paragraf 71, beschrieben. „Wir sind im weitesten Sinne der verlängerte Arm der Gemeinde Grefrath“, erklärte der Ehrenvorsitzende Winfried Hüren. Schon deshalb sei eine enge Zusammenarbeit mit der Gemeinde wichtig, betont Jürgen Hüren. Und das passt, sagt er, wenn realistische Wünsche geäußert werden, kümmere sich die Gemeinde.