Aktion in Anrath Werbering verschenkt Weihnachtsbäume an Bedürftige

Der Werbering Anrath, der die Bäume für ein vorweihnachtliches Ambiente in der Innenstadt angeschafft hat, verschenkt die Tannen an Familien, die sich in diesem Jahr keinen eigenen Tannenbaum leisten können. Die Idee dazu hatte Margarete Klein-Wunder von Wunderfashion an der Jakob-Krebs-Straße 10. „Es gibt leider so viele Familien, die kein Geld haben, um sich einen Tannenbaum für Weihnachten kaufen zu können. Zumal die Weihnachtsbäume inzwischen wirklich teuer geworden sind. Im vorigen Jahr habe ich den Tannenbaum, der vor meinem Ladenlokal stand, bereits verschenkt. In diesem Jahr wollte ich das Ganze größer aufziehen“, sagt Klein-Wunder. Dass die Aktion im Sinne einer nachhaltigen Ressourcennutzung auch durchaus gesellschaftlich sinnvoll ist und Vorbildcharakter hat, dürfte auch nicht eben dagegen sprechen.