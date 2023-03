Vorfall in Kempen-Tönisberg Mann greift Mitarbeiter des Ordnungsdienstes an

Ein Mann hat am Samstagabend im Kempener Stadtteil Tönisberg zwei Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) der Stadt Kempen tätlich angegriffen. Das teilten Polizei und Stadtverwaltung am Montag mit. Die beiden Mitarbeiter hatten den ruhenden Verkehr dort kontrolliert und einen Parkverstoß an der Moränenstraße geahndet. Der Mann, ein 30-Jähriger aus Kempen, bedrohte die Mitarbeiter zunächst verbal und griff sie dann tätlich an.