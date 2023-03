21. Sieg im 21. Spiel Handballerinnen der VT Kempen sind Meister

In der Nordrheinliga kam die Turnerschaft St. Tönis zu einem 32:25-Erfolg über den SC Fortuna Köln. Lena Beckers verletzte sich beim Aufwärmen, so dass David von Essen nur noch zwei Feldspielerinnen zum Wechseln zur Verfügung standen. „Es war eine sehr, sehr starke Mannschaftsleistung. Wir haben das Spiel vor allem in der Abwehr gewonnen. Wir haben sehr gut zusammengearbeitet“, lobte der Coach sein Team, in dem Doreen Topel mit sieben und Emily Siebenmorgen mit fünf Toren erfolgreichste Werferinnen waren. Durch den achten Saisonsieg und die 25:34-Niederlage des TSV Bonn beim HC Gelpe/Strombach rückt St. Tönis auf den dritten Platz der Nordrheinliga vor.