Geschicklichkeit als Herausforderung Grefrath würdigt das Kultobjekt Mofa

Es war eine Huldigung eines Kult-Gefährtes, die am Sonntag auf dem Grefrather Pastoratshof organisiert wurde. Das Mofa prägte eine ganze Generation. Wer solch einen Zweitakter sein Eigen nennen durfte, war in ländlichen Regionen nicht nur unabhängig vom Öffentlichen Personennahverkehr, sondern war auch nicht auf das Fahrrad angewiesen. In den 1970er und 1980er Jahren zwei Argumente, die stachen. Geblieben ist eine interessierte Retroszene, die das Design des klassischen Mofas weiter lebendig halten will.