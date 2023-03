War es ein Wolf? Wieder ein Schaf in Kempen gerissen

Den Schafen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag den Angriff auf ihre Herde in Kempen überlebt haben, geht es den Umständen entsprechend gut. Das berichtete ihre Halterin Christiane Peters am Montag. Ihre 15-köpfige Herde mit Bentheimer Landschafen und Jakobsschafen stand erst seit wenigen Tagen auf einer Weide in St. Peter, als die Tiere am Wochenende angegriffen wurden. Ein Mutterschaf und zwei neugeborene Lämmer wurden am Sonntagmorgen mit schwersten Verletzungen tot aufgefunden, ein trächtiges Muttertier war derart verletzt worden, dass es durch einen Tierarzt erlöst werden musste.