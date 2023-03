Nach einer familiären Unterbrechung Arbeitsagentur gibt Tipps zu Wiedereinstieg in den Job

Das Beratungsteam von „Kaffee um 10“ ist jeweils ab 10 Uhr vor Ort – am Dienstag, 25. April, im Café Peerbooms am Buttermarkt in Kempen, am Mittwoch, 17. Mai, in der Stadtbibliothek am Rathausmarkt 1b in Viersen, am Mittwoch, 7. Juni, im Café Crema an der Von-Bocholtz-Straße 15-17 in Lobberich, am Freitag, 25. August, im Café Achten an der Hauptstraße 32 in Elmpt, am Mittwoch, 6. September, im Haus Gorissen am Markt 6 in Waldniel, am Mittwoch, 25. Oktober, bei „Mum“ an der Vinkrather Straße 64a in Grefrath und am Mittwoch, 8. November, im Restaurant Kleeberg, Markt 5 in Willich. Eine Wiedereinstiegsberatung unter dem Motto „Nicht warten, starten!“ bietet die Arbeitsagentur auch bei der Kreisvolkshochschule am Willy-Brandt-Ring in Viersen an, die nächsten Termine sind am Mittwoch, 19. April, Mittwoch, 24. Mai, und Mittwoch, 21. Juni, jeweils um 9 Uhr (www.kreis-viersen-vhs.de).