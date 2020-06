Interview mit Uwe Kießling : Die Restrukturierung zum Erfolg führen

Kempen Der Geschäftsführer des Kempener Verlagshauses „te Neues“, Uwe Kießling, sprach mit uns über die Sanierung des Unternehmens. Es befindet sich derzeit in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung.

Das Verlagshaus „te Neues“ in Kempen hat – wie berichtet – Insolvenzantrag beim Amtsgericht Krefeld gestellt. Die „te Neues Media GmbH & Co. KG“ als Kerngesellschaft der „te Neues Media“-Gruppe will bis Ende dieses Jahres das Unternehmen in Eigenverwaltung finanziell sanieren. Wir sprachen mit Geschäftsführer Uwe Kießling über die Lage des traditionsreichen Kempener Unternehmens.