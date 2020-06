Sportler des Monats im Kreis Viersen : In Corona-Zeiten einsam gegen die Uhr gekämpft

Brüggen Der Läufer aus Brüggen beteiligte sich virtuell am abgesagten Düsseldorf-Marathon und brachte eine exzellente Zeit zustande. Seinen Lauf absolvierte er im ehemaligen Brachter Munitionsdepot.

Der Düsseldorf-Marathon fiel dann als Großveranstaltung der Corona-Pandemie zum Opfer, wurde als virtuelle Veranstaltung angeboten und konnte überall gelaufen werden. Der 34-Jährige absolvierte nun den Landeshauptstadt-Marathon als virtuellen Lauf im Gelände des Brachter Depots. Das Besondere: Der Automobilkaufmann lief diese Distanz im Alleingang. Daraus wurden am Ende exakt 42,23 Kilometer als GPS-Entfernung auf seiner Laufuhr. Die Zeit war beeindruckend: 2:49,13 Stunden mit einem Durchschnitts-Kilometer-Tempo von vier Minuten. Am Ende verbesserte Sebastian Gerhards seine persönliche Bestzeit aus dem Jahre 2018 von 2:53,51 beim Marathon-Klassiker in Frankfurt um über vier Minuten. Sein Resultat reichte er bei der Düsseldorf-Marathon-Organisation ein. Er bekam als Belohnung eine Urkunde und die dazugehörige Medaille. „Für eine Bestenliste wird meine neue Bestzeit nicht reichen. Das macht aber auch nichts: Ich weiß jetzt, was ich in einem regulären Marathon laufen kann.“ Was ihm dabei wichtig war: „Ich gewann den Kampf gegen den Kopf.“