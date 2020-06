Kommentar : Das Ende des goldenen Zeitalters

Die Politik hat bereits erkannt, dass man in Kempen in den nächsten Jahren finanziell keine großen Sprünge mehr wird machen können. Moderat und mit Augenmaß fallen die Forderungen der Parteien in ihren Wahlprogrammen aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken