Kommunalwahl 2020 im Kreis Viersen : 83 Prozent für CDU-Landratskandidat Coenen

Kreis Viersen Im Grefrather „EisSport & EventPark“ wählte die CDU im Kreis Viersen ihren Kandidaten für das Amt des Landrats. Das Ergebnis fiel mit einer Zustimmung von 82,5 Prozent für den Amtsinhaber eher dürftig aus.

Da Coenen der einzige Bewerber war, ist das Ergebnis von 82,5 Prozent (Enthaltungen nicht eingerechnet) eher dürftig, „aber mir war klar, dass es ein bisschen enger werden würde“, sagte Coenen nach der Wahl unserer Redaktion. „Ich habe in meiner bisherigen Amtszeit auch unbequeme Themen angepackt. Damit macht man sich nicht nur Freunde.“ Zur Wahl des Landrats am 13. September wird Coenen nun gegen Annalena Rönsberg (SPD), Udo van Neer (FDP) und Christoph Saßen (Die Linke) antreten.

Für das „ungewöhnliche Ambiente“ der Grefrather Eissporthalle, so CDU-Kreisvorsitzender Marcus Optendrenk, habe man sich angesichts der Corona-Pandemie entschieden, um die Hygienebestimmungen einhalten zu können. Die Abstände der weit auseinander, in Reih und Glied aufgestellten Stühle waren auch der Konzentration zuträglich, da sonst übliches Gemurmel der Gäste untereinander ausblieb. Eher zurückhaltend war das Publikum allerdings auch mit dem Applaus während und nach der gut halbstündigen Rede Coenens, in der er hauptsächlich auf seine vergangenen fünf Jahre an der Spitze der Viersener Kreisverwaltung einging – mancher hatte sich ein paar mehr Visionen für die Zukunft erhofft.