Kempen : Ein Musikprojekt der besonderen Art

Kempen Schüler des Kempener Gymnasiums Thomaeum studieren derzeit Texte und Musik für ein Konzert in der Paterskirche ein. Der Werk stammt von dem Komponisten Erwin Koch-Raphael. Der gebürtige Kempener war jetzt zu Proben in der Heimat.

Es ist ein ambitioniertes Projekt. Zehn Oberstufenschüler des Kempener Gymnasiums Thomaeum werden am 13. November die Ergebnisse eines Workshops in einem Konzert in der Paterskirche präsentieren. Gemeinsam mit zwei professionellen Musikern, der Pianistin Juliane Busse und dem Bariton Dietmar Sander. Über mehrere Monate hinweg haben sie sich mit dem Werk „Popol Wuj“ befasst.

Das „Popol-Wuj"-Abschlusskonzert zum Workshop mit dem in Kempen geborenen Komponisten Erwin Koch-Raphael findet am Mittwoch, 13. November, 19 Uhr, in der Paterskirche im Kulturforum Franziskanerkloster, Burgstraße 19, Kempen, statt.

„Es geht also um den Anfang und das Ende einer Kultur“, sagt Erwin Koch-Raphael. Das Werk wurde 2017 in Bremen, dem Wohnort des Komponisten, uraufgeführt. Damals wurden die Texte nur gelesen. Aufgabe der Schüler war es nun, sie zu vertonen. „Ohne Vorgaben“, wie David Nethen, der Koordinator des künstlerisch-musischen Schwerpunkts am Thomaeum, betont. „Wir geben Impulse und gucken, was passiert“, erläutert Erwin Koch-Raphael. Bereits zweimal war der Komponist in Kempen, um die Arbeit der Schüler zu begleiten. Jetzt ist der dritte und letzte Workshop angesagt. Diesmal proben die Beteiligten den Ablauf in der Schule, am nächsten Tag werden sie zum ersten Mal in der Paterskirche vor Ort sein.