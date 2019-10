Thomaeum : Die Englischkenntnisse erweitern

Kempen Das Kempener Gymnasium Thomaeum bietet einen neuen zusätzlichen Abschluss an. Die Schüler können zeitgleich zu ihren Schulabschlüssen die IHK-Prüfung zum Fremdsprachenkorrespondenten in Englisch machen.

„Wir fangen mit einer kleinen Übersetzung an“, sagt Kristina Prussas und gibt die Seitenzahl vor, auf der der zu übersetzende Text steht. Seiten rascheln; als die Schüler die Blätter in ihren Ordnern umdrehen, dann kehrt wieder Stille ein. Antonia beginnt mit dem ersten Satz des englischen Business-Texte, der sich um „The European Union“ dreht. Fließend liest sie ihn vor. „Unbekannte Vokabeln?“, möchte Prussas wissen. Die Zehntklässlerin schüttelt den Kopf und übersetzt den Satz genauso flüssig ins Deutsche, wie sie ihn in Englisch vorgelesen hat.

Es könnte sich um ganz normalen Englischunterricht am Thomaeum handeln. Das ist aber nicht der Fall. Kristina Prussas gehört nämlich nicht zum Lehrerkollegium des Kempener Gymnasiums, sondern kommt einmal in der Woche von der Language Academy Rheinland in Monheim an die Kempener Schule. Die Geschäftsleiterin der Academy unterrichtet Business-Englisch und bereitet die Schüler auf die Prüfung „Fremdsprachenkorrespondent Englisch“ nach den Vorgaben der Industrie- und Handelskammer (IHK) vor. Seit diesem Schuljahr bietet das Thomaeum nämlich einen zusätzlichen Abschluss neben den normalen Schulabschlüssen Mittlere Reife, Fachabitur und Abitur an. Die Schüler können gleichzeitig eine Ausbildung zum Fremdsprachenkorrespondenten in Englisch durchlaufen.