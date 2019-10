Konzert : „Heimspiel“ für Julian Dawson im Kempener Rokokosaal

Der britische Sänger Julian Dawson bei seinem Konzert im Rokokosaal des Kempener Franziskanerklosters. Foto: Norbert Prümen

Kempen Der britische Sänger kommt regelmäßig zu Konzerten in die Thomasstadt. Er lebte einst für kurze Zeit in Ziegelheide. Hier kam sein Sohn zur Welt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Silvia Ruf-Stanley

Alle zwei Jahre kommt der britische Singer-Song-Writer Julian Dawson zu zwei Konzerten nach Kempen. Nun war es wieder soweit. Mit Kempen verbindet ihn viel, schließlich hat er hier eine kurze Zeit in Ziegelheide gelebt. Eine Zeit, an die er sich offensichtlich gerne erinnert. So konnte er im Publikum viele bekannte Gesichter erkennen. Der Rokokosaal im Kulturforum Franziskanerkloster war am ersten Abend sehr gut besetzt. Interessant war, dass von der Großeltern-Generation bis zu ganz jungen Besuchern alle Altersgruppen im Publikum vertreten waren. Und es waren nicht nur Kempener gekommen. Der am weitesten angereiste Besucher kam aus der Schweiz. Aus Bocholt und Baden-Baden kamen ein Vater und sein Sohn.

Schnell fühlte man sich schon vom Beginn des Konzerts an in die eigene Jugendzeit versetzt. Das bestätigten in der Pause viele Besucher. Da wurden Erinnerungen an Woodstock und Memphis oder Nashville wach. Wie immer sang Dawson zu Beginn des Konzerts einen à-Capella-Song. Darin forderte er auf, durchzuhalten, egal welche Widrigkeiten sich einem in den Weg stellen. Damit wurde direkt eine besondere Nähe zum Publikum geschaffen, die der Sänger so liebt. Er hatte eine Liste mit Liedern ausgelegt, die er bereit wäre zu singen. Und er freute sich wie ein Schneekönig, dass viele seiner Lieblingslieder ausgewählt wurden.

Dann ging es auf eine Reise durch die Zeit und die Welt. Gewürzt mit vielen humorvollen Kommentaren und Geschichten. So sang und erzählte er von seinem kürzlichen Besuch in den USA. Er besuchte Memphis und Nashville. Wo es ihn erstaunte und vielleicht entsetzte, wie aus einem früheren Schmuddelviertel nun ein angesagter Stadtteil geworden ist, der aber den alten Charme vollkommen verloren hat. In den USA habe ihn manches erschreckt, so Dawson. Er sei sich vorgekommen, wie in einem Alptraum. Dann sei er nach Großbritannien zurückgekommen und der Alptraum habe sich fortgesetzt. „All the Kings“ war ein Lied, dass er auf die Regentschaft von Margret Thatcher geschrieben habe, aber später habe es auch auf Theresa May und nun auf Boris Johnson gepasst.

Ebenso kritisch wird er, wenn es um den Klimawandel geht. Als er in Kempen lebte, sein Sohn gerade erst geboren war, kamen die schlimmen Nachrichten von der Atomkatastrophe in Tschernobyl. Entstanden ist daraus ein Song gegen die Hilflosigkeit.