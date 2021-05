Tönisberg : FDP will Querungshilfen für Fußgänger in Tönisberg

FDP will Querungshilfen für Fußgänger in Tönisberg

Tönisberg Denn viele Kinder im würden den Weg zur Schule bereits alleine wahrnehmen. „Die Sicherheit der Kinder muss hier oberste Priorität haben“, argumentiert FDP-Ratsmitglied Stefan Conrad.

Zebrastreifen sollen den Weg zur Schule und Kindertagesstätte in Tönisberg sicherer gestalten. Einen Antrag hierfür stellte die Kempener FDP-Fraktion an die Stadtverwaltung. Darin wird gebeten zu prüfen, ob das Einrichten von Querungshilfen (Zebrastreifen) in Tönisberg am Helmeskamp (vor den Häusern Nummer 6 und 9) als Übergang zur Schule beziehungsweise zum Kindergarten möglich ist.

In einem weiteren Antrag wurde auch um Prüfung zweier Verkehrsinseln auf der St. Töniser Straße in Kempen angefragt. Hier benutzen viele junge Familien mit ihren Kindern die Querungshilfen, um den Spielplatz an der Kreuzkapelle, aber auch den kleinen Hockey- und Spielplatz an der Eupener Straße zu erreichen, argumentiert die Fraktion. „Durch die Einrichtung eines Zebrastreifens wird die Wahrnehmung der Personenquerungen verbessert“, heißt es in dem Antrag. „Im Bereich Helmeskamp ergibt sich ein geeigneter Platz für einen Zebrastreifen, den viele Kinder als Kita- und Schulweg nutzen.“