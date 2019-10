Klavierkonzert : Pianist glänzt am überarbeiteten Klavier

Kempen Mit dem Gastspiel der 23 Jahre alten Till Hoffmann wurde die Konzertreihe „Klavier extra“ eröffnet. Sie findet in Zusammenarbeit mit dem Verein Kempen Klassik statt. Gespielt wurde am komplett überholten Steinway-Flügel.

Was es mit diesem Preis auf sich hat, erläuterte Gerrit Glaner, der Chef der künstlerischen Abteilung des internationalen Unternehmens, korrekt: der „Head of concert & artist department“. Mit mehreren Steinway-Kollegen war er in die Paterskirche gekommen. „Bei uns in Hamburg“, skizzierte Glaner scherzhaft die Intention des Wettbewerbs, sagt man: „Watt der Bur nit kennt, dat fritt he nitt“. Mit unserem Dialekt kennen wir den Spruch am Niederrhein auch, genau so wie das Phänomen selbst. Ist der Künstler erst mal bekannt, sind seine Auftritte ein Event, dann geht man dahin. Aber die jüngeren Künstler, die genau so gut spielen, brauchen Auftrittsmöglichkeiten und Werbung. Und deshalb gibt es nicht nur Wettbewerb und Preis, deshalb werden – wie jetzt in Kempen – Konzerte gefördert. Und das im internationalen Rahmen. Glaner: „Seit 2007 haben bis heute mehr als 60 junge Pianistinnen und Pianisten in über 280 Konzerten und Rundfunkmitschnitten in zwölf Ländern überzeugend ihr Können unter Beweis gestellt“. Für die Konzertsaison 2018/19 sind weltweit über 40 Konzerte sowie 22 Klavierwettbewerbe mit 28 Veranstaltern zu verzeichnen.