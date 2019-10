Grefrath : Eisstadion Grefrath: Es droht eine Kürzung der Zuschüsse

Grefrath Die Gemeinde Grefrath hat das Haushaltssicherungskonzept verlassen. Das könnte jetzt finanzielle Folgen haben.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Grefrath dafür bestraft wird, in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet zu haben. Es geht um die Zuschüsse für den EisSport & EventPark. Die Gemeinde ging davon aus, dass der Förderantrag bereits genehmigt worden sei. 3,85 Millionen Euro sollten aus Berlin fließen, 55 Prozent der Gesamtkosten. Nun hat aber die Gemeinde Grefrath zwischenzeitlich das Haushaltssicherungskonzept verlassen, wegen der zuletzt guten Jahresabschlüsse. Folge: Die zugesagten Zuschüsse sollen deutlich verringern, jetzt sollen es nur noch 430.000 Euro sein.

Das ist Thema in der Sitzung des Gemeinderats, die am Montagabend stattfindet. Kämmerer André Middelburg beantragt, die im kommenden Jahr entstehenden Zusatzkosten von einer knappen Millionen Euro bereit zu stellen.

Noch im April schien alles klar, als die Bundestagsabgeordneten Uwe Schummer (CDU) und Udo Schiefner (SPD) stolz verkündeten, Grefrath können sich auf üppige Zuschüsse aus dem Fördertopf „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ freuen. Das hatte der Haushaltsausschuss des Bundestages so beschlossen. Die Bewerbung hatte die Gemeinde Grefrath im Sommer 2018 unter gehörigem Zeitdruck und immensem Aufwand eingereicht.

An dieser Stelle kommt das Haushaltssicherungskonzept ins Spiel. In Grefrath war man sicher, den Antrag rechtzeitig eingereicht zu haben und in den Genuss der zugesagten Gelder zu kommen. Das Bundesinnenministerium indes war der Ansicht, ein endgültiger Förderantrag stehe noch aus. Das könne sich auf die Summe auswirken – im Fall Grefrath ausgesprochen negativ.