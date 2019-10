Reihe Weltmusik : Ein gesungenes Weltkulturerbe

Kempen Das albanische Ensemble „Sazet e Permetit“ präsentierte in der Kulturreihe „Weltmusik“ Mehrstimmiges in der Kempener Paterskirche.

Auf „Dorfmusik“ oder auch „Familienmusik“ aus dem Süden Albaniens stimmte der Musiker und Musikwissenschaftler Bledar Kondi in seiner Einführung das Publikum beim Konzertabend ein. Der Klangkosmos NRW bot den Gästen in der Kempener Paterskirche mit dem Ensemble „Sazet e Permetit“ ein ungewohntes Konzerterlebnis. Hinter dem Titel des Programms „(Mehr)Stimmiges aus Südalbanien“ verbarg sich eine mehr als 200 Jahre alte Musiktradition, die auf dem Land, in den Dörfern entstand und heute dort noch lebendig ist. Die Themen der Lieder und instrumentalen Stücke sind dem Alltagsleben entnommen und sie spiegeln den Lebenszyklus mit seinen freudigen und traurigen Ereignissen wider. Die Musik ist nicht schriftlich überliefert, sondern sie wird in den Familien weitergegeben.