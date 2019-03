Thomaeum: Schüler üben das Komponieren

Kempen Erwin Koch-Raphael war zu Gast am Kempener Gymnasium Thomaeum. Drei Workshops stehen auf dem Programm. Im Herbst soll es ein Konzert geben.

Der Komponist Erwin Koch-Raphael wurde 1949 in Kempen geboren, ist hier aufgewachsen und hat am Gymnasium Thomaeum sein Abitur gemacht. Von 1996 bis 2015 lehrte er an der Hochschule für Künste in Bremen als Professor für Komposition und Musiktheorie. Für ein besonderes musikalisches Projekt kommt der Komponist für neue Musik nun in seine Geburtsstadt zurück.