Kempen : Mit dem Ehemann im Autohaus gearbeitet

Kempen Heute hat Beata Metternich Geburtstag und wird 90 Jahre alt. Gefeiert wird aber erst am Mittwoch.

Bei reger geistiger Frische kann Beata Metternich am heutigen Dienstag, 8. Oktober ihren 90. Geburtstag feiern. Leider funktionieren die Augen nicht mehr gut. Auch ansonsten gibt es altersbedingte Beschwerden. Ein Grund, warum eine der Töchter mit ihrem Mann seit 2015 mit im Haushalt lebt und sich um die Mutter kümmert. Mutter und Tochter unternehmen Ausflüge mit dem Rollstuhl für einen kleinen Tapetenwechsel.

Als junge Frau kam Beata Metternich Mitte der 1950er-Jahre nach Kempen. Sie arbeitete damals im Haushalt der Familie Metternich als Haushaltshilfe . Schon damals war dies ein großer repräsentativer Haushalt. Schließlich gehörte der Familie das Autohaus an der Mülhauser Straße. Als sie später den Sohn des Hauses heiratete, übernahm sie viele Aufgaben. Zum einen natürlich die Verantwortung für die Erziehung der beiden Töchter , dann aber auch die Fürsorge für Haus und Garten. Außerdem war sie stets im Geschäft mit tätig. Wenn es nicht gerade ums Autoreparieren ging, übernahm sie viele Aufgaben.

Gefeiert wird erst am Mittwoch im Kreise von Familie, Nachbarn und Freunden. So kann sie den eigentlichen Geburtstag erst einmal in aller Ruhe mit der Tochter und dem Schwiegersohn verbringen.