Zeugensuche in Kempen : Autofahrerin flüchtet nach Unfall

Zeugensuche in Kempen

Kempen Das Verkehrskommissariat der Polizei Viersen sucht nach einer Autofahrerin, die nach einem Unfall weitergefahren ist.

(emy) Laut der Angaben fuhr sie am Montag gegen 17.15 Uhr aus der Edeka-Auffahrt am Hessenring in Kempen. Dabei stürzte eine Radfahrerin (80) aus Kempen, die auf dem Gehweg fuhr. Hinweise: Telefon 02162 3770.