Land NRW bewilligte Anträge : Sechs Kempener Sportvereine freuen sich über Förderung

Kempen Im Rahmen der Aktion „Moderne Sportstätte 2022“ kann jetzt mit den Sanierungsarbeiten begonnen werden. Sechs Kempener Vereinen wurden vom Land insgesamt mehr als 265.000 Euro bewilligt.

Die Umsetzung der Fördermaßnahme legte die Regierung in die Hände des Landessportbundes, der vor Ort mit den kommunalen Sportverbänden zusammenarbeitet. In Kempen hat der SSV die sechs Vereine sehr gut informiert sowie beim Antragsverfahren maßgeblich begleitet und unterstützt. Es wurden insgesamt 265.537,88 Euro bewilligt. Die Vereine müssen nun bei der NRW-Bank die Auszahlung der Fördergelder beantragen. „Wir freuen uns sehr über den Verlauf der ersten Förderrunde und werden in Kürze die zweite Runde starten, da noch gut 200.000 Euro für weitere Maßnahmen bereitstehen“, sagte Winand Lange. Der SSV-Vorsitzende ist auch Vorsitzender der Tennisabteilung des TuS St. Hubert. Der Klub will auf der Außenanlage und im Klubhaus umfangreiche Maßnahmen durchführen. So wird zum Beispiel ein Wall, der als kleine Zuschauertribüne genutzt wird, barrierefrei umgebaut.