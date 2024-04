In Viersen-Süchteln Fahrerflucht nach Unfall mit Motorradfahrer

Der Unfall hat sich nach Angaben der Polizei am Ostermontag, 1. April, um 18.20 Uhr auf der Ritterstraße ereignet. Ein 21-Jähriger aus Viersen war dort mit seinem Motorrad unterwegs, als ihm in einem Kurvenbereich ein Pkw entgegenkam. Der Pkw befand sich dabei mittig auf der Fahrbahn, sodass der 21-Jährige gezwungen war, dem entgegenkommenden Fahrzeug auszuweichen, und stürzte. Daraufhin setzte das Auto, ohne anzuhalten, die Fahrt in Richtung Bocholt fort. Es handelte sich um einen grauen Kombi. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02162 3770 zu melden.